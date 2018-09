Despacito herovert toppositie Singles Top 100

Despacito staat al 24 weken genoteerd in de singleslijst, maar wist in het begin niet in de hoogste regionen te belanden. Dat veranderde toen Bieber met het nummer aan de haal ging.

Lil' Kleine en rapper Boef staan met het nummer Krantenwijk op de tweede plek. Het nummer Loterij dat Lil’ Kleine met Ronnie Flex maakte zakt naar de derde plek.