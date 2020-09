Belgische zangeres en actrice Annie Cordy (92) overleden

Cordy is vooral bekend in Wallonië en Frankrijk, maar heeft ook internationale successen geboekt. Ze verkocht wereldwijd meer dan 5 miljoen platen, speelde mee in diverse films en had hoofdrollen in tientallen musicals en theaterstukken.

Léonie Cooreman, artiestennaam Annie Cordy, is afkomstig uit Laken. Ze verhuisde op jonge leeftijd naar Parijs en brak later door als zangeres, actrice en comédienne. Bekende liedjes zijn Tata Yoyo en La bonne du curé.