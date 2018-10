Gesprek tussen Pauw en Hooymaayer weer op tv

Sjoukje Hooymayer Ⓒ Hollandse Hoogte

Naar aanleiding van het overlijden van Sjoukje Hooymaayer herhaalt BNNVARA vrijdagavond het interview dat de actrice in mei gaf in de talkshow van Jeroen Pauw. Aan de tafel vertelde Sjoukje toen over haar ziekte en haar wens om zichzelf niet te laten behandelen.