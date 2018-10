Extra show voor danser Polunin in Carré

Polunin is onder meer bekend van zijn optreden in de clip Take Me To Church van Hozier en van zijn rol als balletdanser in de thriller Red Sparrow. De wereldberoemde danser stond eerder deze zomer op Lowlands. Brecht van Hulten haalde hem naar het festival en maakte de documentaire Dancer op Lowlands over haar inspanningen om hem daar te krijgen.

De derde show van Polunin vindt plaats op 16 oktober. De kaartverkoop start vrijdagmiddag.