Vierde top 10-hit voor Kanye West

De laatste keer dat Kanye bij de eerste tien stond was in het voorjaar van 2015. Toen scoorde hij met behulp van Rihanna en Paul McCartney zijn grootste hit in Nederland met FourFiveSeconds, dat toen twee weken op nummer twee doorbracht.

Het recordbrekende Verleden Tijd van Frenna en Lil’ Kleine staat wederom op nummer 1. Met een straatlengte voorsprong gaat de single een tweede week op de bovenste positie in. In de afgelopen twee weken is het nummer alleen op Spotify al bijna tien miljoen keer gestreamd, waarvan 930.000 op de dag van release. De herinterpretatie van de klassieker Onderweg van Abel behaalde daarmee een nieuw Nederlands Spotify-record voor meeste streams in 24 uur tijd.

Dankzij het succes van Verleden Tijd staat ook het origineel van Abel weer in de belangstelling. De single, die in 2000 zes weken op nummer 1 stond, haalt deze week net geen notering en moet het voorlopig doen met een plaats op 103.