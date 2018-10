Rapper Frenna wil megahit met zanger Abel zingen

Frenna gebruikte de nederklassieker Onderweg van Abel als basis voor Verleden Tijd. Hun hits samen live zingen zou het helemaal afmaken, aldus de rapper. „Dan kan ik ook gelijk met pensioen, dat zou echt het mooiste ooit zijn.”

De twee ontmoetten elkaar vorige week al, toen Joris hem een gouden plaat overhandigde voor Verleden Tijd. „Hij vond me echt een aardige gozer, want hij had verwacht dat ik sterallures zou hebben”, zegt Frenna over de ontmoeting. „Hij noemde me een topmens, en dat heb ik toen ook tegen hem gezegd.”

De cover, die bij de release records brak op Spotify, kwam tot stand mede dankzij Ronnie Flex. Zijn versie van Omarm van BLØF gaf hem het laatste zetje om zijn herinterpretatie van Abels Onderweg uit te brengen. „Ronnie heeft mij eraan herinnerd dat ik dit wilde doen. En dat het nu tijd was.”