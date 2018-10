Justin en Hailey trouwen pas na huwelijkse voorwaarden

De twee zouden afgelopen week al wel een zogeheten trouwlicensie gekregen hebben, maar pas als beiden over de huwelijkse voorwaarden uit zijn, zullen de twee hun ’ja-woord’ aan elkaar geven, stelt TMZ. Bronnen vertellen hen dat zowel Justin als Hailey advocaten hebben ingehuurd voor de onderhandelingen, die even belangrijk als ongemakkelijk zijn.

Eerder gingen er geruchten dat Justin zonder huwelijkse voorwaarden wilde trouwen. Beiden zouden zo religieus zijn, dat ze hun beloftes van er voor elkaar zin - tot de dood ons scheidt - letterlijk zouden navolgen. Maar de wereldberoemde zanger kreeg het advies dat het ’gestoord’ zou zijn om geen voorwaarden op te stellen, en hij heeft dat advies opgevolgd. Bieber heeft immers een geschat vermogen van rond de 250 miljoen dollar, terwijl Hailey goed is voor een paar miljoen.

Nu meldt TMZ dat het geld dat ze bij het huwelijk inbrengen, van henzelf is en dat blijft. Tenzij ze hun fondsen zo mengen dat niet meer te achterhalen van wie wat is, blijft hun vermogen in hun eigen bezit tijdens het huwelijk.