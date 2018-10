Tommie Christiaan alweer nieuwe liefde

Hij werd gezien in Amsterdam met Jamie Dors, tijdens een gezellig drankje, meldt Shownieuws. Volgens mensen bij het Japanse restaurant werd er later op de avond hartstochtelijk gezoend. Ze zouden al vaker samen zijn gespot, onder andere in Zoetermeer. Jamie speelde vorig jaar een hoofdrol in zijn clip Toen ik je zag - een rol als zijn vlam - waarin het er ook al behoorlijk intens aan toeging. Volgens het management van de twee zouden ze het rustig aan doen.

Bij het aankondigen van het einde van zijn relatie met Michelle begin september, liet Tommie nog weten dat beiden erg verdrietig van het nieuws waren en emotionele weken achter de rug hadden. „Soms als je van iemand houdt, moet je die persoon loslaten”, schreef hij op Instagram. Ook wilden ze er allebei vooral voor Lily (5) zijn en daarom vroeg hij om rust.

