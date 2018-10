Samantha de Jong maakt het uit

Dat meldt Shownieuws vrijdagavond, die het nieuws via Jeffrey bevestigd kreeg. Half augustus reisde Samantha af naar Schotland, afgezet op het vliegveld door Jeffrey, bij wie ze nieuwe steun had gevonden, zoals ze zelf herhaaldelijk zei. In juli kwam hij in beeld, toen ze samen in de media kwamen; hij had haar een rol gegeven in zijn nieuwe videoclip.

Omschreven ze hun relatie toen nog als simpelweg: ’We hebben het leuk samen’, op Instagram werd al snel duidelijk dat Samantha gek op hem was. Veel posts met hartjes kwamen voorbij en ze omschreven zichzelf gaandeweg als Barbie en Ken. Ook vormde hij ’een lichtpuntje’ voor haar in een moeilijke tijd.

Waarom ze de relatie nu verbreekt, is niet bekend. Beide partijen hebben nog geen verder commentaar gegeven.

