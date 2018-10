Dries miste glamourwereldje het meest

„Toen we die aanvraag kregen zeiden Dave en Donny: ’dat gaat hij nooit redden. Want hij eet altijd buiten de deur en met z’n dagcrème en met z’n gel. Dat kan mijn vader niet’. Toen dacht ik: ik kan heus wel schakelen als het moet”, aldus Dries. „Liever niet, maar als het moet kan ik het ook. En dat ga ik ze bewijzen.”

Toch was het wel even slikken voor Dries, meteen de eerste nacht al. „Ik heb een slechte nacht gehad. Ik miste mijn klamboe. Ik ben vannacht op jacht geweest, ik heb een stuk of twaalf muggen doodgeslagen en het was bloedheet”, kijkt hij terug. Maar het glamourwereldje gaat Dries pas echt missen. „M’n sportschool, m’n restaurants, m’n champagne, m’n lekkere wijnen, m’n mooie kleding”, somde hij op, kort na het begin van de opnames.

Krachten bundelen

Het geld dat de Roelvinkjes per maand te besteden hebben ligt bij Dries’ vrouw Honoria. „We vragen elke dag van wat kunnen we wel en niet uitgeven”, aldus de zanger, van wie de ogen nu wel echt geopend zijn. „Aan de ene kant is het grappig en aan de andere kant denk je: er zijn echt heel veel mensen waar je het niet aan merkt of aan ziet, die zo op de kleintjes moeten letten. Dat besef ben ik helemaal kwijtgeraakt.”

Dries hoopt in ieder geval ’aardig wat los te maken’ bij de kijker. Hij en zijn familie zetten zich in voor de Stichting Kinderen van de Voedselbank. „Wat Geer & Goor en de Frogertjes kunnen, dat kunnen wij ook zeker. Daar ben ik van overtuigd”, zegt hij resoluut. „Als wij de krachten bundelen, kunnen we redelijk wat bereiken.”

Eerder leefden ook Gerard Joling en Gordon en de familie Froger een maand op bijstandsniveau. De nieuwe serie is bij SBS6 te zien. De show begint op woensdag.