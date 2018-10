Daan Schuurmans in Mocro Maffia

Onder meer Achmed Akkabi, Nasrdin Dchar, Daan Schuurmans, Robert de Hoog, Mandela Wee Wee en hiphopartiest Sevn Alias, die hiermee zijn acteerdebuut maakt, zijn te zien in de serie.

In Mocro Maffia worden de drie beste vrienden Romano, Potlood en De Paus gevolgd. Samen maakten ze de overstap van de kleine criminaliteit naar het grotere werk. Binnen no time hebben ze de hele cocaïnehandel in Amsterdam in handen. Door jaloezie valt de vriendengroep uit elkaar, waardoor ze lijnrecht tegenover elkaar komen te staan en ontstaat een strijd waarbij doden vallen. Dit is het startschot van een slepende bendeoorlog die veel slachtoffers kent en de hoofdstad op zijn kop zet.

Mocro Maffia is vanaf 11 oktober in zijn geheel alleen te zien bij Videoland en bevat 8 afleveringen van 45 minuten.