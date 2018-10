Soy Kroon gaat met Abba-musical de diepte in

„Tot de première kan je in principe nog van alles veranderen”, legt hij uit. „Je praat met de regisseur, overlegt of je bepaalde accenten anders moet leggen. En het is zo belangrijk om te merken hoe het publiek reageert op bepaalde scenes. Pas met een volle zaal wordt echt duidelijk welke grappen of scenes wel of niet werken. Zeker komische timing luistert heel nauw.”

In samenspraak met de Britse regisseur zocht Kroon naar de ’eerlijke romanticus’ in zijn Sky. „Ik heb me de rol meer eigen gemaakt; ik voel me nu veel meer op mijn gemak dan tijdens de eerste try-out. Het is heel fijn als je op het podium elke avond gewoon kan genieten in plaats van je stiekem zorgen te hoeven maken over je tekst of welke bewegingen je wanneer moet maken.” Hoe uitvergroot alle personages ook worden gespeeld, iedereen in het publiek herkent zich wel in één of twee van de rollen. „Die herkenbaarheid maakt dat mensen heel snel meegaan in de voorstelling.”

Grensverleggend

Zelf houdt Kroon het meeste van de serieuze liedjes van Abba. „Nummers als The winner takes it all of Knowing me, knowing you gaan best de diepte in; die raken mij eigenlijk elke avond weer”, bekent hij. „Met die liedjes verlegde Abba in de jaren zeventig ook echt grenzen; zaken als scheiden was iets waar men liever niet over praatte. En toen kwam de populairste groep ter wereld opeens met een liedje over dat onderwerp. Abba was echt niet alleen maar leve de lol waar ze altijd mee worden geassocieerd.”

De acteur staat acht shows per week op het podium; dat houdt hij alleen maar vol als hij zichzelf strenge beperkingen oplegt. „Zeker in zo’n zware speelperiode drink ik niet en ga ik eigenlijk niet uit.” Wat zeker helpt is de positieve energie die het spelen van Mamma Mia! elke avond genereert. „Het geeft zoveel voldoening als je aan het einde van de avond mannen dansend op de stoelen ziet staan die aan het begin van de voorstelling nog overduidelijk uitstraalden er geen zin in te hebben omdat ze perse mee moesten van hun vrouw.”