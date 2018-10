Casey Affleck heeft geleerd van #MeToo

„Als je niets hebt geleerd van heel deze beweging, dan heb je echt niet opgelet. Dat geldt voor iedereen”, vertelt Affleck aan Variety. „Het is een discussie die veel meer aandacht verdient dan een gesprek vanaf de rode loper. Maar ik wil vooral duidelijk maken dat de belangrijkste les is om open te staan voor andere perspectieven en te luisteren naar de ervaring van anderen. Zorg gewoon goed voor elkaar.”

Het is niet de eerste keer dat Casey opkomt voor #MeToo. De acteur zag dit jaar af van zijn rol bij de uitreiking van de Oscars, omdat hij eerder zelf in opspraak is geraakt vanwege vermeende seksueel intimidatie. Affleck zou naar verluidt niet willen afleiden van de MeToo-beweging. Twee vrouwen sleepten hem in 2010 voor de rechter vanwege ongepast gedrag. De acteur ontkende. De partijen hebben destijds uiteindelijk buiten de rechtbank een schikking getroffen.