Zwangere Hilary Duff wil nog niet trouwen

„Ze voelen zich al getrouwd en hebben niet de behoefte hun liefde officieel te maken met een handtekening”, vertelt een bron aan E! News. „Uiteindelijk willen ze wel trouwen en een mooi feest, maar nu zijn ze vooral bezig met de zwangerschap.”

De bron vertelt dat alles tot nu toe soepel verloopt. „Luca (Hilary’s zoon uit haar huwelijk met Mike Comrie, red.) is enthousiast sinds dag één en begint inmiddels te begrijpen wat het allemaal betekent. Hij kan niet wachten tot zijn kleine zusje er is en heeft het continu over haar. Ook Hilary kijkt ontzettend uit naar de geboorte van het meisje, Matthew heeft het nu al over zijn kleine prinses als hij over de baby praat.”