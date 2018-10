Karlie Kloss baseert bruidslook op Meghan

„Ik geniet nog ontzettend van deze periode”, vertelt Kloss aan Refinery 29. „Ik ben zeker iemand die gaat voor less is more als het gaat om je uiterlijk. Ik houd van opvallende lippen of ogen, maar ik kies voor een natuurlijke look. Mijn haar wordt opgestoken. Logisch natuurlijk, want dan zit het niet in de weg als je gaat dansen.”

Over de vraag of ze geïnspireerd is door iemand hoeft Kloss niet na te denken. „Meghan. Zij zag er prachtig uit op haar trouwdag. Het moet een dag zijn waarop je je gelukkig, mooi en stressvrij voelt. Ik denk namelijk dat je het mooist bent, zeker op zo’n dag, als je je goed en gelukkig voelt.”

Karlie en Joshua Kushner zijn van plan om elkaar in 2019 het jawoord te geven.