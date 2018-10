Kelly Rowland krijgt zelfvertrouwen van zoontje

„Mijn zoon maakte me zelfverzekerd”, vertelt Rowland aan People. „Hij is fantastisch, dat heb ik echt goed gedaan. Hij kwam op een interessant moment in mijn leven en ik had geen andere keuze dan sterk zijn. Ik wil dat hij een beter mens wordt dan ik ben, zo simpel is het. Ik zorg dus altijd dat ik het juiste voor hem doe.”

Kelly gaf eerder aan dat haar zwangerschap ervoor heeft gezorgd dat haar relatie met haar man sterker is geworden. „We zijn dichter bij elkaar gekomen. Hij was er steeds voor me als ik iets nodig had en zorgde ervoor dat ik me steeds goed voelde. Ik ben hem daar echt dankbaar voor.”