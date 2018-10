Dustin Lance Black droomt van enorm gezin

„Ik ben klaar voor baby nummer 12! Baby twee is in mijn gedachten al opgevoed en zit al op de universiteit”, vertelt Dustin aan Bang Showbiz wanneer hem en Tom gevraagd wordt of ze nog meer kinderen willen. „Hij wil een heel elftal inclusief reservespeler”, valt Daley hem bij. „Of we een leven zoals in The Brady Bunch”, reageert Dustin weer.

Tom kijkt liever nog niet zo ver vooruit. „Voordat je ouders wordt, denk je aan de toekomst en hoeveel kinderen je wilt. Nu hebben we een baby en ik heb zoiets van: ’laten we eerst maar eens kijken hoe alles gaat met Robbie’.”