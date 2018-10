Stranger Things 3 nog bezig met casting

Deze zomer maakte de streamingdienst bekend dat seizoen 3 werd uitgesteld tot de zomer van 2019. Nu blijkt dat de makers van de serie nog steeds bezig zijn met het casten van sommige rollen, meldt The Hollywood Reporter.

De verhaallijn in het derde seizoen zou zo lastig zijn dat ze steeds op zoek moeten naar nieuwe acteurs. Wat dat precies inhoudt, blijft in het midden: „Er is nog steeds veel geheimhouding, en we kunnen niet zeggen naar wat voor rollen we op zoek zijn, dus het is een vreemde uitdaging”, vertelt casting director Carmen Cuba.