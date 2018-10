Ellie Lust: ’Politie stuurde aan op gedoe’

Lust werd door de politie voor de keuze gesteld; ze moest haar televisiewerk opgeven als ze bij de politie wilde blijven werken. „Ik zou afspraken niet zijn nagekomen. Dan ging het er bijvoorbeeld over dat ik een keer bij Boulevard aan de desk stond. In mijn eigen tijd, in burger. En we hadden het over Wie is de Mol?, waarvoor ik uiteraard toestemming had gekregen.” Ook andere dingen die ze deed, buiten het werk bij de politie en de televisie, werden bekritiseerd. „Ik heb voorgelezen bij Woezel en Pip, had ik ook niet mogen doen. Een vriendje van mij had een boekpresentatie op de gracht. Ik kwam alleen in mijn pauze even langs om hem te feliciteren en een kus te geven, we zijn op de foto gegaan met zijn tweeën. Dat werd er ook bijgehaald, had ik ook niet mogen doen.”

Lust denkt dat de politieleiding in haar programma Ellie op patrouille de aanleiding zag om haar voor het blok te zetten. „Wat er, denk ik, is gebeurd - dat is een beetje scenariodenken, maar daar zijn we goed in bij de politie - is dat er in de periode dat ik weg was voor de opnamen van Ellie op patrouille, over mij is gesproken: ’Wat moeten we met die Ellie Lust?’ Men heeft kennelijk gezegd: ’Dit kan zo niet langer.’

Onverenigbaar

Jean Fransman, hoofdcommunicatie van de Amsterdamse politie, zegt in een reactie tegen het Parool dat ze haar werk als woordvoerder onverenigbaar vonden met haar televisieloopbaan. Ze zou volgens hem al voor de opnamen van Ellie op patrouille voor de keuze zijn gesteld: haar baan als politiewoordvoerder of werken voor de televisie. „Dat had ook met de tijd en energie te maken die je maar één keer kunt besteden. Werd haar hoofdtaak haar neventaak of haar neventaak haar hoofdtaak? Ze heeft gekozen voor haar televisiecarrière. Dat is het, wat ons betreft. Meer is er niet aan de hand.” Volgens Fransman is Lust niet weggestuurd. „Haar is ook terugkeergarantie aangeboden, maar ze kiest er zelf voor om de politie definitief te verlaten.”