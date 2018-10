Katie Price komt niet van ex af

Katie had de ex-stripper gevraagd om de scheiding samen online af te handelen, maar volgens een bron van The Sun vraagt Kieran nu om geld en werkt hij de snelle procedure zo tegen. „Katie heeft niet eens een advocaat om dit op de juiste manier aan te pakken”, vertelt de bron. „Ze hoopte even snel te kunnen scheiden, maar Kieran weigert en wil een flinke geldsom van haar hebben, omdat hij denkt dat hij daar recht op heeft.”

De scheiding ligt daardoor al weken stil. Het is het zoveelste probleem voor Katie, die zich ook nog zorgen maakt om haar zieke moeder en haar aankomende faillissement. „Ze heeft al genoeg aan haar hoofd en de scheiding heeft dan ook geen prioriteit voor haar. Het zou dus zomaar kunnen dat ze in 2019 nog steeds getrouwd is met hem.”

