Tien gewonden bij schietpartij tijdens opnames videoclip French Montana

Het incident gebeurde bij restaurant The Licking in Miami, meldt de New York Post. Rond 20:00 uur werden er schoten gelost op de parkeerplaats. Minstens vier slachtoffers zouden per helikopter naar een ziekenhuis zijn overgebracht.

Volgens een ooggetuige escaleerde de situatie toen iemand in de menigte van een horloge werd beroofd. „Het waren minstens 13, 14 of 15 geweerschoten.”

Een getuige vertelt aan TMZ dat de beveiliging van French Montana hem in veiligheid heeft weten te brengen.