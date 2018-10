Eli Roth wil kinderen bang maken

„Ik heb altijd al een kindervriendelijke enge film willen maken”, vertelt Eli Roth aan Bang Showbiz. „Maar dan wel op mijn manier! Toen ik klein was, zag ik voor het eerst enge films als Poltergeist, Gremlins en Goonies in de bioscoop. Het waren de films die ervoor zorgden dat ik zelf ook films wilde gaan maken. De eerste twintig minuten van E.T. zijn heel eng, maar kinderen mochten die gewoon zien.”

Hij legt uit dat er ’ergens iets is veranderd’ waardoor dit genre voor kinderen simpelweg leek te verdwijnen of in een andere vorm werd gegoten. „Het werden animaties of superhelden-films waarbij geadviseerd wordt dat ouders mee moeten kijken. Ik wilde heel graag weer een film maken die mensen eraan herinnert hoe mooi deze films zijn en dat ze ook écht geschikt kunnen zijn voor kinderen. Een enge film die ervoor kan zorgen dat kinderen van het genre gaan houden. Een film die voor jong en oud leuk en spannend is.”

The house with a clock in its walls vertelt het verhaal van Lewis, die wanneer zijn ouders overlijden naar zijn oom wordt gestuurd, die in een krakend oud huis met een mysterieuze tikkende klok woont. Hij wordt meegenomen in de wereld van magie en bezweringen en ervaart dat er duistere krachten meespelen die de wereld kunnen verwoesten.