Hofdame koningin Elizabeth gevallen

Morrison werd vervoerd naar het ziekenhuis en daar werd geconstateerd dat ze een gebroken enkel had overgehouden aan de valpartij. De hofdame eiste echter om terug te gaan naar het kasteel, om zich weer bij de koningin te voegen.

De hofdame is al sinds 1960 metgezel van de majesteit, en is niet van plan om haar letsel daar tussen te laten komen. Zelfs op krukken vervult Morrison haar taken, zoals het vergezellen van de koningin naar evenementen en haar correspondentie beantwoorden.