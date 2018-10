’Bill Cosby meteen de gevangenis in’

TMZ schrijft dat betrokkenen erop aandringen dat Cosby meteen wordt afgevoerd. De aanklagers wilden dit al toen Cosby in april schuldig werd bevonden, maar de rechter bepaalde destijds dat hij na het betalen van een borgsom van een miljoen dollar (ruim 850.000 euro) werd vrijgelaten. De voormalig komiek kreeg wel een elektronische enkelband.

De advocaten van Cosby proberen hem in ieder geval buiten de gevangenisdeuren te houden gedurende de periode dat zij in beroep gaan. Volgens TMZ zou dit nog jaren kunnen duren.

Dertig jaar

Cosby werd in april door een jury op drie punten schuldig bevonden. In 2004 drogeerde en misbruikte hij voormalig basketbalster Andrea Constand. Cosby hangt een straf van maximaal dertig jaar boven het hoofd, tien voor elk misdrijf. Cosby's advocaten lieten meteen al weten in beroep te gaan.

Constand zou niet het enige slachtoffer zijn. In totaal hebben 62 vrouwen een soortgelijke ervaring gedeeld, maar het merendeel van deze zaken is al verjaard.