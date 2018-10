’Sam Smith is stem kwijt’

„Het spijt Sam enorm dat hij de show niet kan doen”, laat een woordvoerder aan Variety weten. In de verklaring wordt niet ingegaan op de reden van de annulering, maar volgens insiders is hij zijn stem kwijtgeraakt. Ook zou Smith hebben geklaagd over een pijnlijke keel. Omdat het optreden live zou worden uitgezonden op radio, is besloten dat hij het optreden niet door kon laten gaan.

De bron meldt ook dat Sam direct naar Boston zou zijn gegaan om mogelijk een bezoek te brengen aan het Massachusetts General Hospital. Onder meer Adele en Aerosmith-zanger Steven Tyler zijn hier geopereerd toen zij stemproblemen hadden.