Ant McPartlin staat half jaar droog

„Eindelijk weer een geluncht met mijn vriend-voor-meer-dan-twintig-jaar. Zes maanden nuchter, er super gezond uitziend, en gelukkiger dan ik hem in jaren heb gezien. Ongelooflijk trots op deze jongen vanwege zijn kracht en vastberadenheid om zijn problemen onder ogen te zien en hulp te aanvaarden”, schrijft Simon bij de foto. „Bedankt vriend”, reageert Ant in een retweet. „Ik vond het geweldig, het was heerlijk om je weer te zien. Dat was veel te lang geleden.”

Onlangs liet de presentator weten tot 2019 niet te werken, om zich volledig op zijn herstel te kunnen richten. I’m A Celebrity... Get Me Out Of Here!, dat in november of december weer op de televisiezender ITV te zien is, krijgt een ander gezicht. Ant’s co-host Declan ’Dec’ Donnelly presenteert het programma alleen, of met een andere co-host.