Joseph Gordon-Levitt en Jamie Foxx in nieuwe Netflix-film

Het verhaal speelt zich af in Portland waar gebruikers van drugs bepaalde superkrachten ontwikkelen. Gordon-Levitt zou in de rol van een agent kruipen die zelf aan de drugs raakt. Dat is de enige manier waarop hij de bende op kan rollen.

De film, waarvan de titel nog niet bekendgemaakt is, wordt geregisseerd door Henry Joost en Ariel Schulman. De twee werkten eerder samen aan de documentaire Catfish uit 2010 en het derde en vierde deel van de Paranormal Activity-reeks. De opnames voor de thriller starten naar alle waarschijnlijkheid in oktober.