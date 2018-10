Herman den Blijker koopt restaurant van sterrenchef

„We hebben FG Bistro verkocht aan onze goede vriend Herman den Blijker. Bij hem ligt de toekomst van het pand waar het bijna tien jaar geleden allemaal begon voor FG in vertrouwde handen. Aan hem hebben we het durven overdragen", aldus Geurds, die zich volledig gaat focussen op zijn zaken FG Restaurant, FG Food Labs en FG Chocolate Room. Geurds heeft twee Michelinsterren.

Den Blijker, bekend van onder meer zijn programma's Mijn tent is top en Herrie in de keuken, verkocht in april dit jaar nog zijn restaurant Las Palmas aan Eveline Wu. Den Blijker stond elf jaar aan het roer in de zaak, waarbij hij nog als adviseur betrokken blijft.