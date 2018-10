Hilary Duff zet filmpje stalker online

„Deze man was vanmorgen bij de voetbalwedstrijd van mijn zoon en volgde me naar het huis van mijn zus. Hij parkeerde op haar oprit om te fotograferen. Hij volgde me toen ik boodschappen ging doen. Ik vroeg hem vriendelijk om te vertrekken maar hij stalkt me nu al uren. Dit is niet ok. Ik ben negen maanden zwanger. Als mensen zeggen dat dat erbij hoort als je beroemd bent dan word ik daar kotsmisselijk van. Dit gebeurt elke dag en het is niet ok”, verzucht de 30-jarige Hilary.

Op de beelden is te zien hoe een man in zijn auto de doorgang voor Hilary blokkeert en geen aanstalten maakt om te vertrekken. Ook als Hilary hem herhaaldelijk vraagt om te vertrekken blijft de man protesteren en met zijn auto voor haar auto staan.

Hilary is in verwachting van haar eerste kindje met haar vriend Matthew Koma. In 2012 werd haar zoontje Luca Cruz geboren, die ze kreeg met haar toenmalige man Mike Comrie.