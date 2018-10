Justin Theroux praat voor het eerst over scheiding

„Het goede nieuws is - en ik kies mijn woorden heel zorgvuldig - dat het de meest zachte scheiding ooit was, er was geen vijandigheid”, vertelt hij zaterdag aan The New York Times.

Hoewel de twee nog steeds door een deur kunnen met elkaar, zegt hij dat de afwikkeling van de scheiding het meest vermoeiende gedeelte was. Hij claimt dat de scheiding wel zijn hart heeft gebroken, omdat hun vriendschap ’nooit meer hetzelfde zal zijn’.

„Nogmaals, niemand van ons is dood, geen van ons heeft met modder gegooid. Het is meer vriendschappelijk. Het is saai, maar we respecteerden elkaar genoeg, zodat het zo pijnloos was als mogelijk”, aldus Theroux.

Justin en Jennifer waren ruim twee jaar getrouwd en hebben geen kinderen samen.