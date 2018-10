Jett Rebel: ’We moeten elkaar zien, voelen, ruiken en horen’

„Het heeft altijd bepaalde karakteristieken gehad”, vertelt Jelte Tuinstra, beter bekend als Jett Rebel, over zijn nieuwe plaat. „Het moest een supercoherente plaat worden. Ik ben wel een beetje van de getallen en vijf plus vijf is tien en zeven en zo, daar zitten allemaal dingen in mijn hoofd bij die super veel sense maken. Ik wou gewoon heel graag een album maken waar geen speld tussen te krijgen is.”

7 was ’heel hard werken’, maar is volgens Jelte ’gelukt’. „Er zit heel veel emotie in. Ik denk dat het precies is geworden wat ik wilde dat het was. Dat gaat op basis van de liedjes en teksten die geschreven zijn, de muziek die is opgenomen, hoe het is gespeeld tot hoe het is gemixt en gemasterd tot aan hoe de hoes is geworden.”

Vriendengroep

Multi-instrumentalist Tuinstra speelde zijn eerste platen allemaal zelf in, dit keer had zijn vaste band aardig wat invloed. „Ik ben heel close met de band, we zijn echt een vriendengroep met z’n vijven. Een heleboel ideeën en plannetjes komen ook uit de groep.”

Zijn bandleden waren vaak degenen die het nieuwe materiaal als eersten hoorden. „Jasper, de toetsenist, is heel betrokken geweest bij het album. Bijvoorbeeld als ik dacht: ik moet dit geluid hebben, maar ik heb niet zo’n synthesizer. Jasper zei dan: I’m on it, ik ken iemand die zo’n ding heeft en vannacht om 04.00 uur ben ik bij je. Dat soort dingen zijn gewoon geweldig als je in zo’n proces zit. Dat er mensen met je meedenken en meehelpen.”

Ambachtelijk muziek maken

Desondanks blijft Jelte ’wel echt een loner’. „Ik doe het grootste deel het liefst met de deuren dicht.” Toch had niet alleen toetsenist Jasper, maar ook drummer Willem een belangrijke rol. „Hij heeft ongeveer de helft van de plaat ingedrumd. Alles wat niet met de drumcomputer is gedaan, is gewoon door Willem ingespeeld. Zo heeft de band echt een grote rol gespeeld.”

Die rol ging verder dan instrumenten aanleveren en partijen inspelen. „Het tweede nummer van het album, (Again) Girl, staat puur op de plaat omdat ik ze een demo liet horen en eigenlijk de hele band van de bank sprong en riep: dit moet erop. Zelf twijfelde ik nog.”

Dat Jelte een ’close collectief’ vormt met zijn bandleden is volgens de artiest ook tijdens liveshows heel belangrijk. „Wat wij doen op het podium is bijna puristisch, ambachtelijk muziek maken. We moeten elkaar kunnen zien, voelen, ruiken en horen om bij elkaar te kunnen en elkaar te hebben.”