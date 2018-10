Channing Tatum wil weer aan het werk

„Ik heb een kind”, zo verklaarde Channing zijn afwezigheid van de afgelopen tijd. „Dat is de belangrijkste baan die ik heb.”

De Magic Mike-ster zegt dat hij er ’soort van’ klaar voor is om weer te gaan werken. „Ik weet nog niet waar ik klaar voor ben. Is het acteren, is het regisseren, is het produceren of schrijven? Misschien ga ik wel mensen interviewen”, grapte Channing. „Ik heb nog geen enkel idee wat ik wil gaan doen, maar ik heb in ieder geval plezier nu.”

Tatum heeft de stem van hoofdpersonage Migo ingesproken voor Smallfoot. De animatiefilm is vanaf 3 oktober in de Nederlandse bioscoop te zien.