Technische problemen bij Top 2000-pubquiz Leo Blokhuis

Omdat de technische problemen niet direct konden worden opgelost, werd uitgeweken naar YouTube. „Okee mensen. Dat hele &#(*café is naar de technische grootjes, we gaan het via YouTube doen”, aldus Leo op Twitter.

De vorige livepubquiz was een groot succes. Twee weken geleden speelden meer dan 30.000 mensen mee. Dat waren er drie keer meer dan eerdere edities in mei en juni. Leo presenteert volgende week vrijdag nogmaals een quiz vanuit zijn eigen woonkamer.