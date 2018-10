André Hazes herdenkt pa Hazes

„Een vader geeft geen raad, hij geeft een voorbeeld”, schrijft André bij een foto van zijn vader. „Never forget ouwe pik!❤️ #239.” De jonge Hazes wordt overladen met steunbetuigingen, hartjes en mooie verhalen over herinneringen aan André senior.

„Sterkte vandaag. Zijn stem leeft voort. Hij zal trots zijn op jou”, regageert een fan. „Ik ben opgegroeid met Hazes. Als ik ooit kinderen krijg gaan zij hetzelfde meemaken”, schrijft een ander. „Gut, Vergeet nooit dat ik elke zondag met een kater in bed lag van een avond flink stappen. Mijn moeder dan ineens een schoonmaakwoede had om 10uur in de ochtend en ik wakker werd met Hazes. Ken alle liedjes dus wel. Fijn dat hij doorleefd in jou!” herinnert een volger zich.

André Hazes overleed op 53-jarige leeftijd 23 september 2004 aan de gevolgen van een hartstilstand. Een jaar later werd een deel van zijn as met tien vuurpijlen de lucht in geschoten vanaf het strand van Hoek van Holland.