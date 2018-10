Kanye West: ’Aantal likes is als de lengte van je penis op je shirt schrijven’

„Er zijn mensen die zelfmoord plegen omdat ze niet genoeg likes krijgen. Ze zoeken bevestiging in een simulatie”, twitterde Kanye. Hij riep de oprichters van Twitter (Jack Dorsey), Instagram (Kevin Systrom en Mike Krieger), Facebook (Mark Zuckerberg) en Snapchat (Evan Spiegel) op met hem hierover in overleg te gaan in een live-stream.

„Persoonlijk wil ik deelnemen aan sociale media die de optie geven om het aantal volgers of likes niet te tonen. Het aantal likes openbaar maken voor iedereen om te zien en over te oordelen is net zoals laten zien hoeveel geld je op de bank hebt staan of de lengte van je penis op je shirt schrijven”, aldus de man van Kim Kardashian.

West kreeg hierop een reactie van Snapchat-topman Ben Schwerin. „Wilde je laten weten dat we naar je luisteren en er voor je zijn. Wat je zegt, vind ik erg krachtig en accuraat. We hebben altijd een dienst willen bouwen waarin mensen creatief konden zijn en zichzelf konden uiten. Het draaide nooit om ijdele statistieken die definiëren wie je bent of je eigenwaarde bepalen. Daarom hebben we nooit met likes of reacties gewerkt. Ik denk dat het constant vergelijken van jezelf met het perfecte leven van anderen en het voelen alsof je je in een oneindige populariteitswedstrijd bevindt, een negatieve ervaring kan zijn. Laat maar weten wanneer je wil praten. We hebben een paar coole ideeën klaarliggen zodra je er klaar voor bent.”