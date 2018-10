Ozzy Osbourne laat zaak tegen concertpromotor vallen

Ozzy heeft een optreden gepland staan in 2019 in de O2 Arena in Londen. De frontman van Black Sabbath kreeg te horen dat wanneer hij in de O2 optreedt, hij ook een show in het Staples Center moet doet, anders zou het hele feest niet doorgaan. Hierop klaagde Ozzy de concertpromotor aan.

Twee weken geleden koos AEG eieren voor zijn geld en besloot het beleid aan te passen. Artiesten die in de O2 willen optreden hoeven niet meer automatisch ook in het Staples Center een show te geven. Met deze beslissing kwam er al een onofficieel einde aan de zaak.