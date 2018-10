Tijl Beckand voor de derde keer vader

„Lieve Faas, na een lange strijd ben je er eindelijk”, schrijft de presentator en comedian op Instagram. „Je moeder heeft voor je gevochten. Niets dan liefde en respect. Een heel leven voor je: be wise, be cool, be nice. Kus van je vader.” De baby is vernoemd naar zijn opa’s.

Beckand had al twee kinderen uit zijn eerdere relatie: Bente (13) en Fiene (8).