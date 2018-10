Nieuwe show Michiel Romeyn gebaseerd op Jiskefet

„Je ziet geen figuren terug uit Jiskefet, maar wel aangepaste versies daarvan. De liefhebber zal ze zeker herkennen”, vertelt Romeyn aan NU.nl. „Ik kreeg een gierende behoefte om dingen te maken. Ik heb een boekje waarin ik vaak wat dingen opschrijf, en daarin is YEP! eigenlijk ontstaan.”

Over de inhoud van de show laat Michiel niet veel los, maar hij licht wel een tipje van de sluier op. „Het is een soort moodbook dat van sfeer en wonderlijkheid aan elkaar hangt”, aldus Romeyn. „Het is geen aflevering met een kop en een staart. Het zijn verschillende scènes die kunnen worden uitgebouwd. Je moet het vergelijken met een schap van een supermarkt: dat ziet er goed uit, zijn er nog meer smaken van? Dat is het hele uitgangspunt van het programma.”

De cast, bestaande uit onder anderen Pepijn Lanen (De Jeugd van Tegenwoordig), cabaretier Henry van Loon en actrice Anniek Pheifer, werd door Romeyn aangespoord om te improviseren. Romeijn maakt duidelijk dat YEP! slechts een voorproefje is op wat nog komen gaat. „Eén aflevering is wel karig. Dus ik wil oproepen: roep maar als je er meer van wilt.”

YEP! is maandag 24 september om 21.30 uur te zien op Comedy Central