Meghan droeg stuk van oude jurk op bruiloft

In een voorstukje van de documentaire Queen of the World is Meghan te zien terwijl ze de sluier vasthoudt die ze droeg op haar bruiloft. „Ergens in al deze stof zit een klein blauw stukje stof genaaid. Het was mijn ’something blue’”, vertelt ze. „Het is stof van de jurk die ik droeg op de eerste date met Harry.”

Het blauwe stukje stof is overigens niet het enige dat in haar sluier is genaaid. Ze liet ook 53 bloemen in de sluier borduren die elk voor een land uit het Briste Gemenebest staan.