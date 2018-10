Prinses Diana had ongeluk kunnen overleven

Diana kwam in 1997 om het leven bij een auto-ongeluk in een Parijse tunnel. Ook haar vriend Dodi Al-Fayed en hun chauffeur Henri Paul overleefden het ongeluk niet. Al-Fayeds lijfwacht Trevor Rees-Jones was het enige slachtoffer dat het ongeluk overleefde, hij liep ernstig hoofdletsel op en kan zich niet meer alles herinneren van het ongeluk.

Volgens forensisch patholoog Shepherd had dit ongeluk heel anders af kunnen lopen en had prinses Di zelfs nog in leven kunnen zijn. „Ik wou dat ik kon zeggen dat ze sowieso overleden zou zijn, wat er ook gebeurde. Maar het is een feit dat ze, als ze haar veiligheidsgordel had gedragen, hier nog was geweest voor de huwelijken van haar twee zoons, William en Harry”, zo meldt hij aan Daily Mail.

„Als ze haar gordel om had gehad, had ze na het ongeluk weg kunnen lopen met alleen maar een blauw oog en misschien een gebroken arm, meer niet. Maar nu werd ze met de kracht van het gewicht van anderhalve olifant naar voor gesmeten. Het menselijk lichaam kan zoiets niet aan.”