Kristen Bell bereidt kinderen voor op dood

„Ik denk dat het belangrijk is dat kinderen al op jonge leeftijd leren dat er nou eenmaal bepaalde dingen in het leven gebeuren die niet altijd leuk zijn”, vertelt Kristen aan Bang Showbiz. „ We praten uit ons zelf niet specifiek over de dood, maar als ze ernaar vragen, vertellen we het wel.”

Ze maakt ook duidelijk dat ze het onderwerp luchtig probeert te houden. „We hebben er allemaal wel vrede mee. De kinderen weten dat papa een keer dood zal gaan. Als ouder wil ik vooral dat mijn kinderen begrijpen wat de dood inhoudt.”

Vooral haar zoon Lincoln gaf een bijzondere reactie. „Hij vroeg of hij dan een schep mee moest nemen en waar we hem zouden begraven.’Naast het huis?’”