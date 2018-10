Selena Gomez beschouwt Taylor Swift als zus

„Ze is eigenlijk een beetje mijn grote zus”, ging Selena verder. De zangeres vertelde ook nog dat ze bijna iedere dag even met Taylor spreekt. „Ik vertel haar alles. Ze is zo slim!”

Selena en Taylor zijn al twaalf jaar zeer goede vriendinnen. Ze leerden elkaar kennen toen ze beiden een Jonas Brother aan de haak hadden geslagen. „Dat is het beste dat we aan die relaties hebben overgehouden”, heeft Selena daar ooit over gezegd.