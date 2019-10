Little Britain keert eenmalig terug met brexituitzending

In Little Brexit, die donderdag wordt uitgezonden, keren beroemde personages uit de sketchshow terug. Zo komen onder anderen Lou en Andy, Vicky Pollard en Dafydd ’the only gay in the village’ langs. Vooralsnog gaat het enkel om een eenmalige radiocomeback.

Little Britain maakte in 2000 zijn debuut op de radio. Na een paar succesvolle seizoenen werd er een tv-serie van gemaakt, deze was tot en met 2005 bij de BBC te zien.