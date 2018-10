Strijdbijl tussen Jay Z en Kanye begraven?

Bij het kiekje van Beyoncé en Jay schrijft Kanye ’famleeee’. Eerst werd er door Page Six gesuggereerd dat Bee op het plaatje schoenen van Yeezy aan heeft, de lijn waarvoor Kanye samenwerkt met Adidas, die zo’n 850 dollar zouden kosten.

Dit bericht werd echter snel onderuit gehaald door Cosmopolitan, die stelt dat de hakken die Beyoncé op de foto draagt van een ander merk zijn en slechts een waarde hebben van 50 dollar.

Kanye en Jay liggen al in de clinch sinds 2016, nadat West op het podium heeft uitgehaald naar Beyoncé en Jay’s kinderen. „In het verleden hebben we ons over grotere ruzies heengezet. Maar je hebt mijn gezin erbij betrokken, dus nu heb je een probleem met mij. Dat is echt, écht een probleem. En hij weet dat het probleem is. Hij weet dat hij de grens heeft overschreden”, zei Jay Z vorig jaar augustus over de kwestie.