Liefde gaat toch echt door de maag

Spoiler alert!- Het was een drukte van belang daar zo aan het spoor bij Beekbergen, de opnamelocatie van de tweede aflevering. Vijf keer tien hunkerende vrijgezelle dames en heren (‘voor wie het gevoel voor de boeren groter is dan de angst voor de afwijzing’) gingen op speeddate met hun boeren. Of zoals Yvon het weer zo prachtig wist te verwoorden: ‘Een spannende reis met als eindstation de ware liefde’ Toe maar, het werd wel een rit waar je af en toe het heen en weer van kon krijgen.