Derde Nederlandse versie Mamma Mia! in première

Naast Antje Monteiro zijn er ook belangrijke rollen weggelegd voor actrice Jolijn Henneman en Soy Kroon. Dieter Troubleyn, Emiel de Jong, Zjon Smaal, Hilke Bierman en Sophia Wezer zijn ook in de musical te zien.

Antje Monteiro zei na de première dat ze ’een mega-lekker gevoel’ had over de voorstelling. Vooral na de pauze had de zangeres veel te doen. „Maar ook dat ging goed”, zei ze daarover. Iedereen was gefocust en zenuwachtig. Vooral Jolijn had het moeilijk. „Ze moest natuurlijk openen”, zei Antje daarover. „Maar we hebben elkaar toegesproken en tegen elkaar gezegd ’wij kunnen dit’.΅

Producent Albert Verlinde noemt Mamma Mia geen ’meezingmusical’. Aan De Telegraaf vertelde hij dat er bewust voor gekozen is de overbekende songs van ABBA in het Nederlands te zingen. Dat is gedaan om de voortgang in het verhaal te houden, legde hij uit.