Cast geniet van première Mamma Mia!

„We waren gefocust”, zei hoofdrolspeelster Antje Monteiro na afloop. Ze speelt in de musical de rol van Donna, de alleenstaande moeder die niet weet wie de vader is van haar dochter Sophie, die op het punt staat te trouwen.

„De eerste helft ging echt als een speer. De tweede helft is voor mijn rol als Donna best wel pittig en spannend, maar ook dat ging goed. Ik heb een mega lekker gevoel nu”, zei Antje. Ze vertelt dat achter de schermen iedereen heel gespannen was voor de première. „Jolijn Henneman, mijn theaterdochter, opent de show en was zenuwachtig. We hebben elkaar moed ingesproken. ’Wij kunnen dit’, zeiden we tegen elkaar.”

De musical wordt in Nederland al voor de derde keer in twaalf jaar opgevoerd. Soy Kroon (23), die de rol van Sophie’s verloofde Sky speelt, heeft wel een verklaring voor het feit dat Mamma Mia! ook jongeren aanspreekt. „Heel veel jonge mensen kennen natuurlijk de film. Maar eerst was er de musical. Dus ik vind: iedereen die ooit de film heeft gezien moet sowieso een keer naar de musical, want daar komt het vandaan. We merkten vanmiddag: iedereen houdt van Mamma Mia!. We vertellen het verhaal omdat het zo leuk is en zo’n feest is en iedereen doe mee. ABBA is fantastisch. Dat verveelt nooit en moet je horen, ook als je jong bent.”