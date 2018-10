D-Day voor BILL COSBY!

Wat zal Bill Cosby vandaag te wachten staan? De komiek en acteur riskeert dertig jaar cel vanwege seksueel misbruik en het drogeren van vrouwen. Ⓒ Hollandse Hoogte

Het was een weekend van ijsberen en nagelbijten voor BILL COSBY. Vandaag hoort de komiek en acteur, die door tientallen vrouwen beticht wordt van seksueel misbruik en daarvoor in april ook door een jury schuldig aan werd bevonden, tot hoeveel jaar gevangenisstraf hij zal worden veroordeeld. In het ergste geval wacht Dr. Huxtable... DERTIG JAAR cel.