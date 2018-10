Drake maakt excuses voor afzeggen shows

De rapper liet in een Insta Story weten ’dat hij ziek was geworden en nog nooit zoiets eerder meemaakte’. „Ik wil zeggen hoe erg het me spijt dat de twee shows in Miami niet zijn doorgaan..”

Hij vervolgde: „Eerder zijn er weleens shows afgezegd vanwege productionele problemen, maar dat is nu niet het geval. Ik vind het vreselijk om mensen teleur te stellen die speciaal hiervoor naar Miami zijn toegekomen. Ik wil hierbij ook mijn dank uitspreken naar de twee artsen en de zuster die zich urenlang voor mij hebben ingezet om me beter te maken. Miami verdient een optreden dat voor 100% klopt en dat ga ik ook geven als ik hier terugkom.”

Bekijk ook: Drake te ziek om op te treden

Het is niet voor het eerst dat Drake shows moet afzeggen. In maart 2017 cancelde hij zijn concert in de Amsterdamse Ziggo Dome, een uur nadat de show al had moeten beginnen. Hoewel zijn concertpromotor toen beweerde dat de rapper ’echt ziek’ was, beweerden insiders dat hij teveel en te sterk geblowd had en achter de schermen had overgegeven, wat door zijn management werd ontkend.