Westlife maakt comeback zonder Bryan McFadden

Dit gaat wel gebeuren zonder hun vroegere frontman Bryan McFadden. De comeback van de geliefde jaren ’90-band geldt alleen voor de overige vier leden Nicky, Kian, Mark en Shane.

Volgens The Irish Sun zouden the fab four een eerder aanbod van Simon Cowell van de hand hebben gewezen, omdat hij erop stond dat hun comeback alleen met Bryan aan boord gemaakt kon worden. Hiermee waren de overige bandleden het niet eens en dus gingen ze zonder Cowell verder bij een ander platenlabel.

„De deal is helemaal rond en het gaat er nu echt van komen: de terugkeer van Westlife. Maar absoluut zonder Bryan McFadden, dat hoofdstuk is afgesloten”, aldus een bron.

Tot 2004 waren ze nog met zijn vijven: v.l.n.r. Shane Filan, Kian Egan, Brian McFadden, Nicky Byrne en Mark Feehily Ⓒ Hollandse Hoogte